شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر طارق العشرى بايقافه فى مباراة المصري المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى طارق العشري المدير الفنى للمصرى البورسعيدى اخطارا من مسئوبى اتحاد الكرة يفيد بإستكمال ايقافه الذى كان موقعا عليه من قبل لجنة المسابقات بالجبلاية عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود لثلاث مباريات .

وقد التزم العشرى بقرار الإيقاف عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود لمدة مباراتين وتبقى له لقاء وحيد ، ورحل عن الفريق العسكرى وتعاقد مع المصرى البورسعيدى إلا أن توقف النشاط الكروى لمدة أربع شهور بسبب جائحة كورونا أدت لنسيان المدير الفنى لإستكمال العقوبة الأمر الذى أدى لإدارته للقاء الزمالك والمصرى وهو ما أدى لإرسال الإخطار مفاداه ضرورة استكمال مدة العقوبة

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من جانبه أكد طارق العشرى امتثاله الشديد لعقوبة اتحاد الكرة مؤكدا أنهم لو كان هناك خطاب قبل مباراة الزمالك للتذكير فقط بمدة العقوبة لكان امتثل للحال مؤكدا أن فترة التوقف الطويلة أدت لنسيان العقوبات مشيرا إلى أنه سينفذ القرار فى أول لقاء رسمى للفريق البورسعيدى .

من ناحية أخرى أكد طارق العشرى أنه يقضى فترة العزل الصحى فى منزله بالإسكندرية وأن باقى أعضاء فريقه المصابين يقضون فترة العزل بإحدى القرى السياحية بمدينة بورسعيد ويقومون بتنفيذ البروتوكول الطبى الذى وضعته اللجنة الطبية المكلفة بإدارة الملف باتحاد الكرة .

وأضاف العشرى فى تصريحات خاصة أن لقاء المصرى أمام الإسماعيلى سيتم تأجيله فى جميع الظروف خاصة وأن نتيجة المسحة التى أجريت اليوم للاعبى فريقه لو جاءت سلبية فلن يستيطع خوض اللقاء نظرا لعدم نزولهم للتدريبات منذ لقاء الزمالك بالدورى وهو ما يصعب من مهمته مؤكدا أن هناك 8 لاعبين فقط يقوموا بالتدريبات فى بورسعيد للحفاظ على لياقتهم .