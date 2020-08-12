شكرا لقرائتكم شاهد.. طارق حامد وأحمد فتحى فى "صالون تصفيف شعر" قبل قمة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مع أحمد فتحى الظهير الأيمن للأهلى، خلال تواجدهما فى إحدى صالونات تصفيف الشعر حيث حرصا الثنائى على التقاط صورة تذكارية لهما، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الأهلى، يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد القاهرة الدولى، فى قمة بطولة الدورى الممتاز بينما يستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة مصر المقاصة، يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدورى فيما يستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الجمعة المقبل.



طارق حامد

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وشارك طارق حامد مع الزمالك فى مباراته أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعت بينهما يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد برج العرب، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وذلك بعد غيابه عن مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى، التى جاءت فى مستهل استئناف الدورى الممتاز يوم 6 من أغسطس الماضى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.