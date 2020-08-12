ليشتشتاينر يعتزل كرة القدم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن لاعب كرة القدم السويسري الدولي ستيفان ليشتشتاينر، 36 عاما، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب بعدما قضى الموسم الماضي مع غسبورغ الألماني.
وأحرز ليشتشتاينر 17 لقبا خلال مسيرته الكروية التي شهدت تنقله بين جراسهوبر السويسري وليل الفرنسي ولاتسيو ويوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي ثم أوغسبورغ الألماني.
ومن بين هذه الألقاب، كانت سبعة ألقاب له في الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس، الذي لعب له من 2011 إلى 2018 وتوج مع بألقاب 14 بطولة.
وأعلن ليشتشتاينر اعتزاله اليوم من موري بالقرب من العاصمة السويسرية برن، وذلك بعدما خاض 108 مباريات دولية مع المنتخب السويسري خلال مسيرته الكروية.
ويـأتي ليشتشتاينر في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب السويسري في المباريات الدولية، حيث يتفوق عليه فقط اللاعبان هاينز هيرمان (118 مباراة) وألان جايجر (112 مباراة).
وخاض ليشتشتاينر مع المنتخب السويسري خمس بطولات كبيرة ما بين كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية كما كان قائدا للفريق في 2016 و2018.
وقال ليشتشتاينر : "إذا استطعت خوض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلادك، هذا أمر يجعلك فخورا. كل مباراة من هذه المباريات تجعلك فخورا".
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