الدوري الاميركي للمحترفين: يانيس يواجه الايقاف بعد طرده

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واشنطن: يواجه نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو امكانية الايقاف على ابواب مشاركة فريقه في الادوار الاقصائية من البلاي اوف ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد نطحه احد منافسيه خلال مباراة فريقه ضد واشنطن ويزاردز.
ففي مطلع الشوط الثاني من مباراة باكس وويزاردز واحتساب خطأ ضده اثر مشادات كلامية مع لاعب الاخير موريتس فاغنر، قام اليوناني بتوجيه نطحة الى منافسه فما كان من الحكم الا طردهما من الملعب.
وسرعان ما قدم يانيس اعتذاراته بقوله "لو عدت الى الوراء قليلا لما قمت بما قمت به" مشيرا الى انه قام برد فعل جراء ما تعرض له من خشونة وسوء معاملة من دفاع واشنطن ويزاردز.
ويواجه يانيس افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي والمرشح لخلافة نفسه هذا الموسم ايضا، امكانية الايقاف في أسوأ توقيت ممكن لا سيما بان فريقه متصدر المجموعة الشرقية على ابواب المشاركة في البلاي اوف ويعتبر من ابرز المرشحين لاحراز اللقب.
وانتهت المباراة بفوز باكس على ويزاردز بنتيجة 126-113.
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