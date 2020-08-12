خاص.. رمضان صبحي يغادر الأهلي ويستعد للعودة لإنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب وسط النادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد أن اللاعب يستعد للعودة لإنجلترا خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد سبق وأعلن أنه وصل لمراحل متقدمة من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي من ناديه الإنجليزي من أجل استكمال الموسم الحالي أيضا.

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وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن رمضان صبحي قام بجمع بعض متعلقاته الشخصية من النادي استعداداً للعودة لإنجلترا لينضم لتدريبات فريقه هدرسفيلد لحين حسم موقفه.

وأشار المصدر الى أنه لم يتم التوصل حتى الأن لأي اتفاق من جانب الأهلي ورمضان صبحي وهدرسفيلد بشأن مصير اللاعب.

الجدير بالذكر، أن رمضان صبحي لم يتواجد في قائمة الأهلي لمباراة إنبي الأخيرة في الدوري.