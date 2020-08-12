رسميًا.. محمد صلاح مديرًا فنيًا لطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:
أعلن نادي طنطا عن التعاقد مع محمد صلاح لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفًا لأيمن المزين الذي رحل عن منصبه.
وأكد طنطا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم الأربعاء الاتفاق مع محمد صلاح ليقود الفريق في الفترة المقبلة من مسابقة دوري we المصري.
ويحتل طنطا المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري we المصري، حيث يمتلك 16 نقطة واستطاع أن يحقق الفوز في مباراتين وتعادل في 10.
وتولى محمد صلاح تدريب فريق النجوم في الفترة الماضية، قبل أن ينتقل لتولى مهمة المدير الفني لنادي طنطا خلفًا لأيمن المزين.
وسبق لمحمد صلاح أن أدار نادي طنطا في موسم 2006-2007، خلال مباراتين فقط بختام الدوري الممتاز آنذاك.
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