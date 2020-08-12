الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة تغيير موعد مباراة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي في النادي الأهلي إن إدارة الفريق لم تطلب من اتحاد الكرة إجراء أي تعديلات على مباراة الأحمر أمام الانتاج الحربي بدوري WE المصري.

وكان محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية قد قال إن اللجنة طلبت من لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأهلي أمام الانتاج بسبب مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في نفس التوقيت.

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وأضاف مرجان من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، أن المباراة في موعدها حتى الآن وهو الجمعة 14 أغسطس عند الساعة 9 مساءً ولم يتم أي تعديل عليها.

وكان الأهلي قد تمكن من تدشين عودته للدوري الممتاز بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا، بالفوز على إنبي بهدفين دون رد يوم الأحد الماضي.

فيما تم تأجيل مباراة الانتاج الحربي الأولى بعد العودة أمام نادي مصر بسبب إصابة عديدة للاعبي الفريق بفيروس كورونا.