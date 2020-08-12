عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على عقوبة الـ 100 ألف جنيه

علق حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على عقوبة الـ 100 ألف جنيه التي تم توقيعها على لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد السكندري .
وقال أنور في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاععبر راديو مصر: " المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من حقه التوقيع أي عقوبة، وسيتم تطبيقها في نهاية الموسم وليس في الوقت الحالي".
وأكمل: " مجلس الإدارة قام بتوفير كل الإمكانيات ولدينا جهاز فني على مستوى عالٍ، واللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام الاتحاد، وخسارة النقطتين بالطبع سيؤثر علينا في مشوار الدوري، ونحن مطالبين بالمنافسة، ويجب عدم خسارة أي نقطة في الدور الثاني بالدوري، طالما المنافسة لازالت متاحة على لقب البطولة ".
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