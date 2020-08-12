حقيقة عودة سامي الشيشيني إلى الزمالك

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة عودة سامى الشيشيني إلى الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الحالية . وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " بعد أي إخفاق أو تعادل تخرج أخبار كثيرة، لو طلب باتريس كارتيرون عودة الشيشيمي لن نتأخر ". طلب باتريس كارتيرون عودة الشيشيمي لن نتأخر ". وأضاف: " سامي الشيشيني مدرب كبير، وإضافة لأي جهاز فني، ولكن لم يطلب المدرب الفرنسي عودته من جديد ".

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