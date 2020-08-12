خالد بيبو: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أكد خالد بيبو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ان الفريق الأحمر قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية . وقال بيبو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر راديو مصر: " الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، الفريق لديه جهاز فني وإداري قوي ومجموعة لاعبين مميزين ". جهاز فني وإداري قوي ومجموعة لاعبين مميزين ". وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي: " البطولة الإفريقية مهمة للغاية للجيل الحالي وللجهاز الفني في ظل الموسم الحالي ".

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