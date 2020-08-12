خالد بيبو: نعمل على تصعيد مواهب جديدة للفريق الأول بالأهلي

أكد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ان القطاع يعمل على قدم وساق من أجل تحقيق طفرة كبيرة وتوفير مواهب جديدة لدعم فريق الكرة الأول

وقال بيبو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر راديو مصر:

"سنعمل على تصعيد مواهب جديدة للفريق الأول، وهدفنا تحقيق طفرة كبيرة، لدينا لاعبين مميزين في جميع الفرق، ولن أرشح أي لاعبين في الوقت الحالي، سنعمل في البداية مع الناشئين بشكل جيد".

وواصل:" نجحنا في التعاقد مع الخبير التشيكي ميشال بيروكيتش، هو شخصية قوية ومميز للغاية، واستطعنا التعاقد مع مدربين مميزين مثل ياسر رضوان وشريف عبدالفضيل ومحمد شرف وسيد غريب بالإضافة للكابتن عمرو أنور".

وأكمل:" نعقد حاليا اجتماعات بين المدرب التشيكي وباقي العاملين في القطاع للتحضير للموسم القادم".