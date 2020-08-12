خالد بيبو: أسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الناشئين بالأهلي

أكد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه يسعى لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمل داخل القطاع خلال الموسم القادم . وقال بيبو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر راديو مصر: " العمل في قطاع الناشئين مسئولية كبيرة، والكابتن فتحي مبروك بذل مجهود كبير في الموسم الماضي ". والكابتن فتحي مبروك بذل مجهود كبير في الموسم الماضي ". وأضاف: " نتوجه بالشكر للمدربين السابقين الذين عملوا معنا، وسنتعاون مع الجميع مستقبلا لو احتاجوا إلينا ".

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