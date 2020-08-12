الزمالك يعلن مواعيد تدريبات فرق الكاراتيه كوميتيه

أعلن جمعة سلامة المدير الفني لأسرة الكاراتيه بنادي الزمالك عن موعد بدء تدريبات اللياقة البدنية لفرق الكوميتيه.
وتقام التدريبات مواليد 2006 و 2005و2004 و 2003 وحتى فرق الرجال والسيدات بداية من اليوم الاربعاء في تمام السابعة مساء.
ويقود التدريبات مدربين اللياقة البدنية محمد عنتر و أحمد عمر الفاروق.
ومن جانبه أكد المدير الإداري للفريق محمد جمال على حضور جميع اللاعبين بالزي الرياضي مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية.
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