الزمالك يعلن مواعيد تدريبات فرق الكاراتيه كوميتيه

أعلن جمعة سلامة المدير الفني لأسرة الكاراتيه بنادي الزمالك عن موعد بدء تدريبات اللياقة البدنية لفرق الكوميتيه.

وتقام التدريبات مواليد 2006 و 2005و

2004 و 2003 وحتى فرق الرجال والسيدات بداية من اليوم الاربعاء في تمام السابعة مساء.

ويقود التدريبات مدربين اللياقة البدنية محمد عنتر و أحمد عمر الفاروق.

ومن جانبه أكد المدير الإداري للفريق محمد جمال على حضور جميع اللاعبين بالزي الرياضي مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية.