فايلر يعقد جلسة مع طبيب الأهلي على هامش المران الصباحي

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة المصابين.

وناقش السويسري مع طبيب الفريق بشأن تقريره عن المصابين؛ لمعرفة حالة كل الاعبين، والاطمئنان على برنامجهم التأهيلي وموعد عودة كل منهم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.



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