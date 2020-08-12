أحمد حسن: الأهلي استقر على عودة وليد أزارو

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لديها قناعة تامة بضرورة عودة المغربي وليد آزارو، لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل .
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " لجنة التخطيط
وأضاف:" اللجنة التي يترأسها محسن صالح لديها قناعة تامة، بقدرات المهاجم المغربي وتفضل بقائه مع الفريق، وترى أنه أفضل من المهاجمين الحاليين وأفضل من أي مهاجم آخر سيتعاقد معه النادي".
وواصل: " اللجنة تواصلت مع وكيل اللاعب وطلبت عودته للقاهرة قريبا وقطع أجازته في المغرب، حتي تتفاوض معه حول تجديد عقده ومراجعة أي عروض وصلت له في الفترة الماضية ".
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