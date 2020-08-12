“خطوة مفاجأة”.. رمضان صبحي يجمع متعلقاته ويغادر الأهلي

قام جناح فريق الأهلي “رمضان صبحي” بجمع متعلقاته من غرفة خلع الملابس بالنادي، في مقر الجزيرة، معلنًا انتهاء علاقته بشكل رسمي بالقلعة الحمراء، حيث سيعود إلى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وتأتى خطوة اللاعب للتأكيد على رغبته في العودة إلى أوروبا، بعد ختام فترة إعارته مع النادي الأهلي يوم 30 يونيو الماضي، وفشل إدارة القلعة الحمراء، في الحصول على خطاب من نادي هيدرسفيلد بتمديد الإعارة لنهاية الموسم.

وكان الأهلي قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع رمضان صبحي مقابل 3.6 مليون جنيه إسترليني، لكن المفاوضات لم تكتمل حتى الآن.

ويشعر مسئولو الأهلي بوجود مماطلة من جانب اللاعب ووكيل أعماله “نادر شوقي“.

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فيما طالب اللاعب من إدارة الأهلي ووكيل أعماله، منحه فرصة لتحديد موقفه، قبل أن يقوم بجمع متعلقاته ويغادر النادي الأهلي، حيث من المنتظر عودته إلى إنجلترا خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر النادي الأهلي في المفاوضات مع هيدرسفيلد على أمل التعاقد معه رسميا، بناء على توصيات من المدير الفني “رينيه فايلر”، الذي يتمسك حتى الآن بالتعاقد مع “رمضان صبحي”.

وكان نادي بيراميدز قد قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحي، وعرض عليه راتبا سنويا يصل إلى 2 مليون دولار، في محاولة لاقتناص توقيعه بشكل رسمي، في ظل ترحيب إدارة هيدرسفيلد ببيعه لأي نادٍ سواء في مصر أو أوروبا.

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