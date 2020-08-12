جوارديولا يزاحم ليفربول على هدفه في الميركاتو الصيفي 2020

كشفت تقارير صحفية مفاجأة غير متوقعة بدخول مانشستر سيتي سباق التعاقد مع لاعب خط وسط بايرن ميونخ “تياجو ألكانترا” هدف ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، ان بيب جوارديولا الذي تعاقد مع الدولي الاسباني “تياجو ألكانترا” في بداية رحلته مع بايرن ميونخ الالماني صيف 2013 قادمًا من صفوف “برشلونة“، يرغب في ضمه إلى مانشستر سيتي، ليرغم الأخير في مزاحمة منافسه في الدوري الإنجليزي ليفربول في سباق التعاقد مع اللاعب.
ويرفض حتى الآن “تياجو الكانتارا” تجديد عقده مع بطل ألمانيا “بايرن ميونخ” والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020/2021.
وكان بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020 “ليفربول” ابرز المهتمين بالتعاقد مع الدولي الاسباني لكنهم غير مستعدين لتقديم مبلغ 30 مليون يورو في لاعب يبلغ من العمر 29 عامًا و ينتهي عقده بعد عام.
ووفقًا لعدة لتقارير ألمانية، أن بايرن ميونخ لن يتنازل عن مبلغ 30 مليون يورو من أجل التخلي عن تياجو ألكانترا خلال فترة الميركاتو الصيفي 2020.
ويرغب “ألكانتارا” في خوض تجربة جديدة بعد سبع سنوات قضاها مع بطل الدوري الالماني “بايرن ميونخ” و يحبذ فكرة اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.
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