مهاجم ليفربول على رادار لاتسيو

دخل مهاجم ليفربول البلجيكي “ديفوك أوريجي” ضمن قائمة اهتمامات فريق لاتسيو الإيطالي، لضمه في سوق الانتقالات الصيفي 2020، ليكون بديلا لشيرو إيموبيلي مهاجم الفريق الأساسي.

وأكدت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية أن أوريجي هو أحد الخيارات الثلاثة المطروحة أمام إدارة لاتسيو لتدعيم خط الهجوم برفقة لاعب فنربخشة فيدات موريكي، ومهاجم أستون فيلا ويسلي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإيطالي يقيم صفقة ويسلي أو فيدات ب15 مليون يورو، بينما قد يضطر لدفع ضعف هذا المبلغ “30 مليون” للحصول على خدمات مهاجم الريدز، الذي ساهم في حصول فريقه على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أورروبا.

وسيفكر ليفربول جديا في ضم مهاجم جديد يستطيع اللعب على الجناح في حالة رحيل أوريجي، ليكون بديلا لثلاثي المقدمة.

جدير بالإشارة إلى أن لاتسيو قدم موسما مميزا في الدوري الإيطالي وتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد حلوله رابعا، بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس البطل، بعد منافسة شرسة على مدار الموسم يأمل النادي الإيطالي في تكرارها خلال الموسم المقبل وتحقيق المفاجأة بخطف اللقب.

..