ديمبيلي يعود لقائمة برشلونة أمام بايرن ميونيخ

أعلن نادي برشلونة الإسباني، قائمته لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في مدينة لشبونة البرتغالية، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي غاب عن المشاركة مع الفريق لعدة شهور بسبب الإصابة.

واستبعد المدير الفني للفريق كيكي سيتين لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو الذي تمرد على الفريق عقب حسم انتقاله لصفوف يوفنتوس الإيطالي، كما غاب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة.

وضمت قائمة برشلونة 26 لاعبا وجاءت كالتالي :

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حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، جونيور فيربو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: فيدال، ريكي بويج، بوسكيتس، دي يونج، فيدال، راكيتيتش، أراخو، ريز، جاندو، بينا، مونشو، مينجويزا، كونراد.

خط الهجوم: لويس سواريز، أنسو فاتي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي، ليونيل ميسي، ديمبيلي، برايثويت.

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