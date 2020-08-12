مانشستر سيتي يقوم بأولى محاولات ضم كوليبالي في الميركاتو الصيفي 2020

قدم مانشستر سيتي الانجليزي اول عرض لنابولي الايطالي من أجل التعاقد مع مدافعه السنغالي “خاليدو كوليبالي“، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكر الصحفي “الفريدو بيدولا” في جريدة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، ان مانشستر سيتي قدم مبلغ 63 مليون يورو بالاضافة الى متغيرات من أجل اقناع النادي الايطالي بالتخلي عن “كوليبالي” هذا الصيف.
واضاف “الفريدو بيدولا”، ان نابولي يطلب 70 مليون يورو صافية بدون اضافات من أجل السماح لمدافعه السنغالي بالرحيل إلى مانشستر سيتي واللعب تحت قيادة الاسباني “بيب جوارديولا ” الموسم المقبل 2020/2021.
وكانت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الايطالية اوضحت في وقت سابق ان مانشستر يونايتد ابرز المهتمين بالتوقيع مع “كوليبالي” في الميركاتو الصيفي الحالي الا انهم غير مستعدين لدفع المبلغ الذي يطالب به رئيس نابولي “دي لورينتيس”.
وفي سياق متصل اشار الصحفي الايطالي والخبير في سوق الانتقالات “نيكولو تشيرا”، ان ادارة مانشستر سيتي كثفت مفاوضاتها مع وكيل أعمال الدولي السينغالي “فالي رمضاني”، وقدمت للمدافع البالغ من العمر 29 عامًا عقد بخمس سنوات وراتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو.
ويهدف مانشستر سيتي إلى مواصلة تعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد التوقيع في وقت سابق مع الاسباني “فيران توريس” من فالنسيا و”ناثان آكي” من بورنموث.
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