برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا قبل لقاء بايرن ميونخ

أعلن نادي برشلونة الإسباني صباح اليوم الاربعاء، عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: “كشفت الاختبارات إصابة أحد اللاعبين التسعة الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل بفيروس كورونا ( كوفيد-19 ) دون أن تظهر عليه أعراض المرض”.
وأضاف: “اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي، علماً أنه لم يكن لديه أي اتصال بأعضاء الفريق الأول الذي من المقرر أن يسافر إلى لشبونة غداً الخميس”.
يذكر أن برشلونة استطاع تجاوز عقبة منافسه نابولي الإيطالي في الدور الماضي، بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين، ليتأهل لمواجهة بايرن ميونخ مساء الجمعة، عقب الانتصار الساحق للفريق الألماني على حساب تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة ذهابا، وأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.
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