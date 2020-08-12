رياضة | خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أسكتلندية، أن الإنجليزي ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق والمدير الفني الحالي لنادي رينجرز الأسكتلندي، يرغب في ضم أحد لاعبي النادي الأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وذكرت شبكة "bolalob" العالمية، أن جيرارد يريد ضم محمود صابر جناح الأهلي تحت 19 عامًا هذا الصيف.

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وتابعت الشبكة، أنّ صابر والمعروف باسم "محمد صلاح الجديد" قادر على اللعب في نفس مركز نجم ليفربول، ونال إعجاب أسطورة الريدز، لذا يريد ضمه لـ رينجرز هذا الصيف.

وشارك صابر في الموسم الماضي مع الأهلي بشكل مميز، حيث سجّل اللاعب الذي يلعب في مركز الجناح والظهير الأيمن، 8 أهداف وقدم 30 تمريرة حاسمة في دوري الشباب.