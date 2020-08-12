رياضة | موجة غضب ضد مالك فالنسيا بعد انتقال كوكلين إلى فياريال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موجة غضب ضد مالك فالنسيا بعد انتقال كوكلين إلى فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل الفرنسي فرنسيس كوكلين، لاعب فالنسيا الإسباني، إلى صفوف فياريال منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني في خطوة تثير المزيد من الانتقادات ضد مالك النادي بيتر ليم.

وأعلن الناديان يوم الأربعاء عن إتمام صفقة انتقال كوكلين (29 عاما) إلى فياريال، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس وتأهل للدوري الأوروبي، لمدة أربع سنوات ليعمل تحت قيادة مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري الذين عين الشهر الماضي.

وانضم كوكلين إلى بلنسية في 2018 مقابل 14 مليون يورو بعد عشر سنوات في أرسنال ولم يتم الكشف عن قيمة انتقاله إلى فياريال لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الصفقة تكلفت ثمانية ملايين يورو (9.42 مليون دولار).

وخاض اللاعب 36 مباراة مع فالنسيا في كل المسابقات خلال موسم تعمه الفوضى في النادي الذي أنهى الدوري في المركز التاسع وأقال المدرب مارسيلينو في سبتمبر قبل أن ينفصل عن خليفته ألبرت سيلاديس في يوليو.

وعين مدرب واتفورد السابق خافي جارسيا لقيادة فاللنسيا في نهاية الشهر الماضي.

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وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن القائد داني باريخو سينضم أيضا إلى فياريال أحد أقوى منافسي فالنسيا مما يثير موجة انتقادات جديدة من المشجعين واللاعبين السابقين ضد الملياردير السنغافوري ليم.

وقاد حارس فالنسيا السابق سانتي كانيزاريس حملة الانتقادات عبر الإنترنت بينما دعت رابطة مشجعين للنادي للاحتجاج يوم الأربعاء خارج استاد ميستايا.

واتخذ ليم، الذي اشترى النادي في 2014، قرارا مفاجئا بالاستغناء عن مارسيلينو العام الماضي بعد أن قاد الفريق للفوز بكأس الملك والتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

كما باع فالنسيا لاعبه الواعد فيران توريس، الذي يمثل بارقة أمل للكرة الإسبانية، إلى مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الشهر مقابل 23 مليون يورو.

كما تعرض ليم للانتقاد من نائب رئيس بلدية المدينة لعدم تمويل استاد نو ميستايا الخاص بالنادي والذي بدأ تشييده في 2007 وتوقف العمل في 2009 بسبب الأزمة المالية في إسبانيا.