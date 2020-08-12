رياضة | نجاح دورة تحكيم المستوى الأول للجولف بمشاركة 13 دارسا مصريا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجاح دورة تحكيم المستوى الأول للجولف بمشاركة 13 دارسا مصريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت دورة دراسات المستوى الاول لحكام الجولف والتى نظمها الاتحاد العربى للجولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى تحت اشراف الاتحاد الدولى للجولف وجرت عبر تقنية زووم مشاركة 45 دارسا عربيا من بينهم 13 مصريا من مختلف عناصر اللعبة .

وحرص اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين على اشراك اكبر عدد ممكن فى تلك الدورة التدريبية ولك ضمن خطة مجلس الادارة لتطوير وتنمية كافة عناصر اللاعبين سواء من لاعبين ومدربين وحكام واداريين لتحقيق مزيد من الارتقاء برياضة الجولف فى مصر.

وحضر الدورة التدريبية من مصر خمسة من الوجوه النسائية لاجل الحصول على شهادة المستوى الاول للتحكيم فى الجولف والمعتمدة رسميا من ار اند ايه وهن ايمان عفرة ونجلاء الصاوى وسهام عمر ومنى عبد العزيز ونهى محمد بالاضافة الى كل من ابراهيم خميس ومحمد كحول واحمد سامى وياسر احمد وسعيد فاروق وخالد نويتو ومحمد صلاح واحمد نظير .

وتعد تلك المرة الاولى التى يشارك فيها هذا العدد من الاتحاد المصرى للجولف وذلك لرؤية مجلس الادارة فى ضرورة تكوين كوادر تحكيمية جديدة و مؤهلة من خلال تلك الدراسات المعتمدة .

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اقيمت الدورة على مدار يومين وحاضر فيها باللغتين العربية والانجليزية رئيس الاتحاد الاردنى للجولف ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربى للعبة هانى العبداللات الذى اثنى على تلك المشاركة الواسعة فى دراسات المستوى الاول لحكام الجولف العرب.

ووجه هانى العبداللات جزيل الشكر الى الاتحاد العربى للجولف للمجهودات المبذولة فى مجال تنمية وتطوير اللعبة فى جميع انحاء الوطن العربى وتأهيل كل عناصر اللعبة مع متابعة كل جديد حتى يكون هناك كوادر عربية تواصل العمل فى التطوير .

ومن جانبه اعرب الامين العام للاتحاد العربى للجولف عادل الزرعونى عن سعادته بمشاركة اكثر من 45 دارسا فى دورة التحكيم للمستوى الاول التى اقيمت بالمجان وحرص كل الاتحاد العربية للجولف على التواجد وتأهيل ابنائهم من الحكام بدراسات وشهادات معتمدة دوليا .

كما اثنى الزرعونى على الدعم اللوجيستى الذى قدمه الاتحاد التونسى للجولف لاجل اقامة تلك الدورة وعلى اعلى مستوى تكنولوجى وهو ما ساهم فى نجاح دورة المستوى الاول والبدء فى التجهيز لدورة تحكيم المستوى الثانى فى شهر سبتمبر المقبل بالاضافة الى مجهودات المحاضر الدولى هانى العبد اللات الذى تولى عملية الشرح والتوضيح لكل ما هى كبيرة وصغيرة لجميع الدراسين .

اضاف الزرعونى قائلا ان هناك حرص كبير من جانب الاتحاد العربى للجولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى على تفعيل خطة النشاط الخاصة بالاتحاد بكافة فروعها من بطولات ودورات وندوات لتحقيق المزيد من النمو للعبة الجولف فى كل انحاء الوطن العربى .