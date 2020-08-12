رياضة | قبل لقاء برشلونة وبايرن ميونيخ.. ماذا يفعل ميسي أمام الأندية الألمانية؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل لقاء برشلونة وبايرن ميونيخ.. ماذا يفعل ميسي أمام الأندية الألمانية؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية ضد نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني، يوم الجمعة القادم الموافق 14 أغسطس الجاري، على أرضية ملعب "دا لوز" بالعاصمة البرتغالية "لشبونة"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وحجز برشلونة مكانه في الدور ربع النهائي بعدما أطاح بفريق نابولي خارج البطولة من دور الـ16، بينما صعد بايرن ميونيخ على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وتعول الجماهير الكتالونية على نجم البرسا ليونيل ميسي لقيادة الفريق للفوز على بايرن ميونيخ والتأهل لنصف النهائي الأوروبي، لا سيما وأن النجم الأرجنتيني يمتلك خبرات كبيرة وقدرات فنية وبدنية عالية تجعله قادرًا على قيادة فريقه للاقتراب من اللقب الأوروبي.

تاريخ مواجهات ليونيل ميسي ضد أندية ألمانيا:

خاض ليونيل ميسي مع برشلونة 16 مباراة رسمية ضد 6 أندية ألمانية خلال مشواره الكروي هم (بايرن ميونيخ – بوروسيا موشنجلادباخ – بوروسيا دورتموند – شتوتجارت – فيردر بريمن – باير ليفركوزون)، قاد النجم الأرجنتيني البرسا للفوز في 9 مباريات، وخسر مباراتين، وحسم التعادل 5 مباريات بينهم.

سجل ميسي 17 هدفًا في شباك الأندية الألمانية خلال مواجهاتهم السابقة، وصنع لزملائه 6 أهداف.

وسبق وتقابل ليونيل ميسي خلال مشواره مع برشلونة في 5 مباريات رسمية ضد فريق بايرن ميونيخ قبل لقاء الجمعة بين الفريقين، فاز كل منهما في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، وسجل نجم منتخب التانجو 4 أهداف وصنع هدفين أمام العملاق البافاري.

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وجاءت مواجهات ليونيل ميسي كاملة ضد الألمان كالتالي:

- بوروسيا دورتموند: مباراتين (1 فوز – 1 تعادل – سجل هدف – صنع هدفين)

- فيردر بريمن: مباراتين (1 فوز – 1 تعادل – سجل هدف – صنع هدف)

- بوروسيا مونشنجلادباخ: مباراة وحيدة (1 فوز – سجل هدف).

- بايرن ميونيخ: 5 مباريات (2 فوز – 2 هزيمة – 1 تعادل – سجل 4 أهداف – صنع هدفين)

- باير ليفركوزون: 3 مباريات (2 فوز – 1 تعادل – سجل 7 أهداف – صنع هدف).

- شتوتجارت: 3 مباريات (2 فوز – 1 تعادل – سجل 3 أهداف)