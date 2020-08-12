رياضة | بشكتاش يقترب من خطف صفقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بشكتاش يقترب من خطف صفقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية تركية، عن دخول مسؤولي، نادي بشكتاش في الصراع على ضم مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صراع ضم موليكا في الميركاتو الصيفي

ذكرت صحيفة "فوتوماك" التركية أن بشكتاش يسعى لتعويض رحيل مهاجمه، بوراك يلماز، إلى صفوف ليل الفرنسي بضم جاسكون موليكا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي تي بي مازيمبي الكونغولي وهدف النادي الأهلي.

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من جانبه أوضحت الصحفية التركية أن موليكا قد يغير وجهة نظره بشأن عرض الأهلي في النهاية، ويوافق على الرحيل إلى القارة الأوروبية والتي لفت انتباه عدد كبير من الأندية هناك، على رأسها ليل الفرنسي ومسكرون البلجيكي.

جاسكون موليكا، سجل في الموسم الحالي مع فريقه تي بي مازيمبي الكونغولي 14 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى.

وعلى مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا، قدم موليكا، مستوى مميزًا مع مازيمبي الكونغولي، حيث سجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائى على يد الرجاء المغربى.