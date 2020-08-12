رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المدير الفني لبرشلونة الإسباني كيكي سيتين، بالإعلان عن قائمة البلوجرانا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى قائمة برشلونة بعد غياب 9 أشهر بسبب إصابة قوية تعرض لها مع الفريق.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ كالتالي :

في حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو – إيناكي بينا.

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في خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لنجليت – جوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو – رونالد أراوخو – أوسكار مينجويزا.

في خط الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال – ريكي بويج – رامون رودريجيز "مونشو" – لودوفيت رييس – أليخاندرو أوريللينا جوميز.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – مارتين برايثوايت – أنسو فاتي - كورنارد دي فوينتي.

جدير بالذكر أن تأهل فريق برشلونة على حساب نابولي الإيطالي بينما تاهل بايرن ميونخ الألماني على حساب تشيلسي الإنجليزي ليتواجهان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا