رياضة | تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي ورمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي ورمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي، إنهاء صفقة إنتقال رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، نهائيا إلى القلعة الحمراء.

تطورات أزمة رمضان صبحي في الأهلي

يستعد رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، للسفر إلى انجلترا خلال الفترة المقبلة، للانضمام فريقه، بعد تأخر إدارة الأهلي في التواصل مع ناديه للحصول على موافقته ببقاء جناح منتخب مصر لاستكمال الموسم الحالي.

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من جانبه أبلغ رمضان صبحي، إدارة النادي الأهلي، بعدم استكمال الموسم الجاري، والعودة لناديه الإنجليزي، للبحث عن مستقبله والمفاضلة بين العروض الاحترافية الكثيرة التي تلقاها من اليونان والبرتغال وإيطاليا وتركيا، خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل كشفت مصادر صحفية، أن رمضان صبحي سيعقد جلسة مع إدارة نادي هيدرسفيلد لبحث العروض التي تلقاها، وحسم مصيره النهائي.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل، إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل أن يتم في يوليو الماضي تمديد إعارته لموسم إضافي 2019/2020 مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.