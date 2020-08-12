رياضة | الزمالك يكشف حقيقة عودة سامي الشيشيني للجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة عودة سامي الشيشيني للجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص عودة سامي الشيشيني إلى الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة بأن إدارة النادي لم تتواصل مع الشيشيني من الأساس ولا يوجد أي تفكير في إضافة أو رحيل أي عنصر بالجهاز الفني.

وأضاف المصدر ذاته بأن الإدارة تبحث عن استقرار الفريق، لذلك لا يمكن التفكير في تغيير أي عنصر من الجهاز الفني للفريق، بسبب خوض الفريق لمواجهات قوية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: هناك تفكير داخل مجلس إدارة النادي بتعيين الشيشيني رئيسياً لقطاع الناشئين، فهو واحد من الأسماء المرشحة لرئاسة القطاع ولكن لم يتم طرح اسمه للعودة للفريق الأول.