رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الإنتاج الحربي، في الدوري المصري، يوم الجمعة المقبلة.

وتُقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 19 من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب أيمن أشرف، مدافع الأهلي، عن مباراة الإنتاج الحربي بداعي الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء إنبي الاثنين الماضي.

وحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة إنبي المؤجلة من الجولة 15، بعدما حصل على إنذارين من قبل في لقائي نادي مصر وبيراميدز، ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها أيمن أشرف للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات، حيث غاب عن مواجهة مصر المقاصة هذا الموسم.

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ويتم تجهيز رامى ربيعة مدافع الأهلي لقيادة دفاع الفريق في مواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء إيقافه، ولتعويض غياب أيمن أشرف، وبجانب يتولي بمروان محسن في قيادة خط هجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ورامى ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وجونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن