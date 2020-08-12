شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سائق حافلة فريق الإسماعيلي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي صبري عبدالله، سائق حافلة فريق الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ونعى مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادي صبري عبدالله، الموظف بقسم التحركات والذي وافته المنية اليوم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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