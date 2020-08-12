شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدلى محمد زيدان، نجم بوروسيا دورتموند والمنتخب الوطني السابق، اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ. وتوجه «زيدان» ظهر اليوم إلى إحدى اللجان الانتخابية بالعجوزة للإدلاء بصوته، حيث التقط مجموعة من الصور مع معجبيه أمام اللجنة. محمد زيدان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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