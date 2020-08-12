شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يعلن التعاقد مع داني باريخو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فياريال الإسباني تعاقده مع نجم نادي فالنسيا وقائده داني باريخو لينضم إلى الفريق بداية من الموسم القادم، ولمدة 4 سنوات.
وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل فياريال إلى اتفاق مع فالنسيا بانتقال اللاعب داني باريخو ليرتدي القميص الأصفر لمدة 4 مواسم قادمة، وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد تقديمه».
وأضاف البيان أن اللاعب سينضم للتدريبات التي ستنتطلق الليلة في تمام السادسة والنصف بتوقيت إسبانيا تحت قيادة المدير الفني أوناي إيمري.
وكان فياريال قد أعلن في وقت سابق اليوم التعاقد أيضًا مع زميل «باريخو» في فالنسيا، الفرنسي فرانيسيس كوكلين.
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