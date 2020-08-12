شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يتخلص من كدمة الكاحل وينتظم في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.
وكان أجايي قد اكتفى بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية في الجيم بمران أمس؛ بسبب شكواه من كدمه في كاحل القدم اليسرى.
وقال الموقع الرسمي للنادي، إن أجايي تعافى من الإصابة، وانتظم في مران الأهلي كاملا ليعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر أجايي يتخلص من كدمة الكاحل وينتظم في مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.