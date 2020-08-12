شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يتخلص من كدمة الكاحل وينتظم في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.

وكان أجايي قد اكتفى بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية في الجيم بمران أمس؛ بسبب شكواه من كدمه في كاحل القدم اليسرى.

وقال الموقع الرسمي للنادي، إن أجايي تعافى من الإصابة، وانتظم في مران الأهلي كاملا ليعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.