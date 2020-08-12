شكرا لقرائتكم خبر عن «قاهر المانش».. قصة تحدي كتب مقدمتها محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدر مؤخرًا عن عن مؤسسة أخبار اليوم كتاب جديد يتضمن حكايات وأسرار السباح العالمي خالد شلبي، بعنوان «قاهر المانش».

ويروي الكتاب تفاصيل قصة حياة «شلبي» ووصوله إلى قمة المجد ورفع علم مصر، بعد أن نجح في عبور بحر المانش عام 1983 بين إنجلترا وفرنسا، وهو يسبح بذراع واحدة لمدة 16 ساعة متواصلة، باعتباره من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

الكتاب بقلم الكاتبة حنان غانم، ويحكي تفاصيل وأسرار حياة البطل خالد شلبي وإنجازاته ونجاحاته في عمله الخاص الذي لم يتأثر بالإعاقة، وكيف واجه كل الصعوبات بقوة إرادته ومساندة عائلته، وحكايات عن حياته في الغربة والسنوات الطويلة التي قضاها في إنجلترا وكيف كسب الرهان والتحدي في كل جولاته هناك.

وقد حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على كتابة مقدمة الكتاب، تقديرًا لإنجازات خالد شلبي، وقصة كفاحه ونجاحه التي يشير فيها الخطيب إلى أنه قدوة لشباب مصر والعالم العربي.