شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات بكورونا ضمن صفوف أتلتيك بلباو الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا ضمن صفوفه بعد ظهور نتيجة المسحة التي أجريت أمس الثلاثاء على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.
وأوضح النادي أن المصابين الـ 6 عزلوا بالفعل في منازلهم وسيتم إجراء مسحة جديدة لهم الأسبوع القادم، كما تم إعلام السلطات الصحية المختصة بالإصابات.
وحسب إرشادات الليجا، فإن الحصة التدريبية الأولى للفريق ستقام مساء الخميس القادم، وستتم بشكل منفرد للاعبين، قبل أن تجرى مسحة جديدة لجميع من ظهرت نتائجهم سلبية مرة أخرى يوم الجمعة القادم.
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