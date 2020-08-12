شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية جديدة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء. وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق للمسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية عقب المران الصباحي حيث تظهر نتيجتها غدا قبل ٢٤ ساعة من مباراة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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