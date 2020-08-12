 يوفنتوس لا يستبعد بيع «ديبالا» رغم فوزه بـ«أفضل لاعب في الدوري الإيطالي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يستبعد نادي يوفنتوس الإيطالي بيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم فوزه قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.
وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن اللاعب قد يسمح له بالرحيل عن البانكونيري إذا وصل للنادي عرضًا جيدًا.
وأوضح التقرير الإيطالي أن العرض الذي قد يغري السيدة العجوز للتخلي عن لاعبه الأرجنتيني ربما يكون بـ 100 مليون يورو، إذ سيكون المبلغ كافيًا لموافقة بطل الدوري الإيطالي على بيع اللاعب.
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