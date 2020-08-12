حارس مصري يعتزل بسبب اتهامه بنشر كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

أعلن حارس مرمى نادي المصري البورسعيدي، أحمد مسعود، اعتزاله كرة القدم، بعد الاتهامات التي وجهت إليه بتسببه في انتشار فيروس كورونا، بين عدد من زملائه اللاعبين بالفريق والجهاز الفني، عقب حضورهم عزاء والدته. قال مسعود في تصريحات تلفزيونية على الهواء: "البعض اتهمني بنشر فيروس كورونا، وأنني سبب نقل الفيروس لباقي الفريق بعد حضورهم عزاء والدتي منذ 48 ساعة، ولن ألعب كرة القدم مجدداً". وتابع: "مسحتي مع الفريق جاءت إيجابية، ثم قمت بعمل مسحة منفرداً وجاءت سلبية، وكنت مع زملائي في الفريق بالفعل لكنني لا أعاني مشاكل مثلهم تماماً، حالتي النفسية سيئة للغاية، وحرصت على الخروج أمام وسائل الإعلام للإعلان عن عدم استمراري في لعب كرة القدم". وأكد حارس المصري أنه مصمم على قراره، ولن يتراجع عن اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الأمر فاق الحدود باتهامه بالتسبب في نقل فيروس كورونا لزملائه.

