الدوري التونسي: كلاسيكو من العيار الثقيل بين الترجي والصفاقسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

تنطلق اليوم الأربعاء، المواجهة النارية بين فريقي الترجي التونسي ونظيره الصفاقسي، في كلاسيكو تونس المقرر إقامته على ملعب رادس، في قمة منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري التونسي، التي عادت مؤخراً بعد توقف عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. يدخل الترجي مواجهة اليوم متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد 48 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة، بالإضافة إلى ثلاثة تعادلات، علماً بأنه حافظ على سجله خالياً من الهزائم حتى الآن. ويسعى الترجي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، والاقتراب خطوة أكبر من حسم لقب الدوري التونسي، حيث يتسع الفارق حال حصد الثلاث نقاط إلى 15 نقطة مع صاحب المركز الثاني. فيما يأتي الصفاقسي في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن الترجى، حيث لا يملك أي فرصة سوى تحقيق الفوز من أجل مواصلة منافسة "باب سويقة" على لقب المسابقة في الموسم الجاري. وفشل الصفاقسي في تحقيق الفوز بآخر جولتين بالدوري التونسي، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام اتحاد تطاوين 1-1، ثم تعادل سلبياً مع البنزرتي. ومن المتوقع أن يبدأ الترجى المباراة بتشكيل يضم كل من: بن شريفية، الشتي، بدران، اليعقوبي، الدربالي، المصراتي، بن غيث، كوليبالي، بن ساحة، مزيان، الخنيسي. وجاء التشكيل المتوقع للنادي الصفاقسي: أيمن دحمان، نسيم هنيد، هاني عمامو، محمد بن علي، عزمي غومة، كريس كواكو، وليد القروي، إبراهيما تانديا، أيمن الحرزي، حسام بن علي، زكريا بن شاعة. وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، مهمة إدارة الكلاسيكو للحكم الدولي يوسف السرايري. ومن المقرر أن تقام 4 مباريات أخرى اليوم في نفس الجولة وهى: البنزرتي والنجم الساحلي، شبيبة القيروان والأفريقي، نجم المتلوي وهلال الشابة، اتحاد تطاوين والملعب التونسي.

