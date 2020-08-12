فالكاو باقٍ في غلطة سراي بعد تخفيض راتبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

أكد نادي غلطة سراي التركي، أن مهاجمه الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو، باق في صفوفه عقب الاتفاق على خفض راتبه. أوضح رئيس النادي، مصطفى جنكيز، لإذاعة آ سبور، اليوم الأربعاء: "فالكاو وافق على خفض راتبه، سيستمر معنا الموسم المقبل". وكانت الصحافة التركية قد تناولت مستقبل "النمر" البالغ من العمر 34 عاماً خلال الأسابيع الماضية، وعن إمكانية رحيله عن سراي والتوقيع لإنتر ميامي الأمريكي. ووجه النادي الشكر لموافقة العديد من نجوم الفريق بخفض راتبهم، وبينهم الحارس الأوروغوياني فرناندو موسليرا، جراء المشكلات الاقتصادية التي يواجهها سراي، والمجال الرياضي جراء جائحة كورونا. وسيلعب فالكاو مجدداً مع لاعب الوسط أردا توران، حيث سبق أن ترافقا في صفوف أتلتيكو مدريد بين 2011 و2013. وسجل فالكاو 11 هدفاً الموسم المنصرم في 23 مباراة مع غلطة سراي في الدوري، والذي تعرض خلاله لأكثر من إصابة.

