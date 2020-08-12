هازارد يختبر قوة سيارات نيسان الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

يعشق نجم ريال مدريد، البلجيكي إيدن هازارد، السرعة ويهواها، لذلك قرر اختبار قدرات سيارات نيسان الكهربائية الجديدة عالية الأداء. تولى هازارد قيادة سيارة نيسان "ليف إي بلاس"، تحت إشراف سائق الفوروملا1، رولاند، وانتقل بعد ذلك إلى اختبار القوة الكاملة للحاملة الرسمية لكأس دوري أبطال أوروبا "ليف نيسمو آر سي"، القادرة على بلوغ 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثوانٍ فقط. وقال هازارد بعد الاختبار: "كنت أعلم أن قيادة السيارات الكهربائية في الشارع، يمكن أن تكون ممتعة، ولكن يا لها من تجربة رائعة على الحلبة، استمتعت بشكل خاص بقيادة نيسان "ليف نيسمو آر سي"، فأنا أحب السيارات عالية الأداء، والتسارع الفوري الذي تتيحه هذه السيارة لا يعقل".

