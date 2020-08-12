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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديفيز يغيب عن تدريبات بايرن قبل مواجهة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
غاب لاعب الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز اليوم الأربعاء، عن تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لكن المدير الفني لبايرن هانزي فليك، يتوقع استعادة اللاعب لياقته في الوقت المناسب قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني بعد غد الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فليك إنه أراح ديفيز (19 عاماً) كإجراء وقائي بعدما عانى اللاعب من "مشكلات خفيفة في العضلة الضامة". ولدى سؤاله عما إذا كان ديفيز قد يغيب عن المباراة، قال فليك: "لا نعتقد ذلك." وقدم الكندي ديفيز موسماً رائعاً ضمن صفوف بايرن ميونخ، ولا شك في أن الفريق البافاري بحاجة إلى ظهور اللاعب بأفضل مستوياته للمساعدة في الحد من خطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. ويأمل فليك في ألا يضطر لإجراء تغييرات جديدة في دفاع الفريق، حيث لا يزال لاعب الظهير الأيمن بنيامين بافارد غائباً ويحل مكانه غوشوا كيميش. وفي حالة عدم قدرة ديفيز على المشاركة، سيكون لوكاس هيرنانديز البديل المحتمل للعب في مركزه. ومن المقرر أن يغادر بايرن ميونخ معسكره التدريبي في لاغوس غداً الخميس، ليتوجه إلى لشبونة.
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