شكرا لقرائتكم مجدى عبد العاطى يعتذر عن تدريب طنطا ويكشف عن موعد رحيله عن الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر مجدى عبد العاطى المدرب العام للإنتاج الحربى عن تدريب فريق طنطا بعد تلقيه عرضاً من مسئولى النادى خلال الساعات القليلة الماضية ، وقال مجدى عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :" أبلغت مسئولى طنطا بإعتذارى عن تولى منصب المدير الفنى للفريق ، ووجهت لهم الشكر وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة " ، وعن استمراره فى منصب المدرب العام للإنتاج لنهاية الموسم قال عبد العاطى :" لن أستمر لنهاية الموسم ..أنتظر فقط حتى يعود مختار مختار لحالته الصحية المناسبة وحينها سأرحل".

وأكد أيمن المزين، المدير الفني السابق لفريق طنطا، أنه قرر الرحيل عن تدريب أبناء السيد البدوى بعد الوصول إلى مفترق طرق مع النادى، وقال المزين فى تصريحات خاصة، إنه لا يمكنه استكمال مهمته مع الفريق فى ظل تأخر مستحقاتهم المادية، وأنه تقدم باستقالته أكثر من مرة وكان لاعبو الفريق يراجعونه من أجل العدول عن القرار لكن هذا المرة اتخذ القرار بشكل نهائى ووافقت عليه إدارة طنطا.

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وأضاف المزين لـ "الخليج 365"، قررت ترك الفرصة لمدرب آخر يساعد الفريق على البقاء في الدوري، ولم أترك طنطا بسبب عروض تلقيتها، ولكنى قررت الرحيل فقط لأن الوضع لم يعد مناسباً لاستكمال المهمة.

واختتم أيمن المزين تصريحاته قائلا، "لا أفضل العودة مجدداً إلى الدرجة الثانية، وأتمنى استكمال تجربة الدورى الممتاز، ولكن لا يمكن اتخاذ القرار بشكل نهائى حول هذا الأمر فى الوقت الحالى.

يخضع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، لمسحة كورونا بمقر النادى، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الاهلى المقرر لها الجمعة باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية، ثم يخوض الفريق مرانه على استاد المصانع الحربية بصلاح سالم استعداداً لأول ظهور رسمى للفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقررا لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.