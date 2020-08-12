شكرا لقرائتكم طارق العشري: لا مفر من تأجيل لقاء المصرى أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى أنه يقضى فترة العزل الصحى فى منزله بالإسكندرية وأن باقى أعضاء فريقه المصابين يقضون فترة العزل بإحدى القرى السياحية بمدينة بورسعيد ويقومون بتنفيذ البروتوكول الطبى الذى وضعته اللجنة الطبية المكلفة بإدارة الملف باتحاد الكرة .

وأضاف طارق العشرى فى تصريحات خاصة، أن لقاء المصرى أمام الإسماعيلى سيتم تأجيله فى جميع الظروف خاصة وأن نتيجة المسحة التى أجريت اليوم للاعبى فريقه لو جاءت سلبية فلن يستيطع خوض اللقاء نظرا لعدم نزولهم للتدريبات منذ لقاء الزمالك بالدورى وهو ما يصعب من مهمته مؤكدا أن هناك 8 لاعبين فقط يقوموا بالتدريبات فى بورسعيد للحفاظ على لياقتهم .

من ناحية أخرى توجه عبد الظاهر السقا بالشكر لكل ما قام بالإتصال به للإطمئنان عليه مؤكدا أنه شعر بالتعب فى البداية ورفض الرد على الجميع حتى يستعيد جزءا من صحته بالاضافة للإطمئنان على باقى أعضاء الفريق وهو ما حدث بالفعل .

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وأضاف السقا أنه بالرغم من صعوبة وباء كورونا الذى شعر به شخصيا بعد إصابته إلا أنها أعادت له اواصر الصداقة مع عدد من الأشخاص الذى ابتعد عنهم خلال الفترة الماضية بسبب المشاغل الحياتية موجها فى النهاية شكره للجميع .

قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، عدم السفر للإسكندرية غداً الخميس لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام على استاد برج العرب إلا بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا لفريق المصرى البورسعيدى، للتأكد من إقامة اللقاء فى موعده من عدمه، وأجرى لاعبو الإسماعيلى والمصرى منذ قليل مسحة كورونا تمهيداً للمباراة .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادى المصري يخضع لمسحات فيروس كورونا للاعبين الكبار، بالإضافة إلى عدد من أفراد الجهاز الفنى والناشئين يصل عددهم إلى أكثر من 45 حالة، للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا بعد ظهور 23 حالة إيجابية مؤخراً.

علم "اليوم السابع" أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هى تأجيل مباراة المصرى المقبلة أمام الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل بسبب إصابة 23 حالة ما بين لاعبين وأفراد الجهاز الفني، على رأسهم طارق العشرى المدير الفنى .