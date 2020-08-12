شكرا لقرائتكم شاهد وقائع المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول اتحاد اليد ومستشفى وادى النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر بروتوكول تعاون مع مستشفى وادى النيل فى مقر الأخير لعلاج لاعبى المنتخب، حيث أن المستشفى ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الاتحاد الدولى من قبل .

وحضر المؤتمر كلا من هشام نصر رئيس الاتحاد و مؤمن صفا أمين الصندوق ومحمود العدل عضو مجلس الإدارة و مسئولو المستشفى .

وخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا قبل مؤتمر التوقيع ، استعداداً للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر.

وبدأ منتخب كرة اليد الاختبارات الطبية على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين لتقسيم اللاعبين على مجموعتين استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة، وهى عبارة عن قياسات طبية وبدنية متضمنة رسم قلب بالمجهود واختبارات أخرى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

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حراسة المرمى: محمد على - محمد عصام الطيار - عبدالرحمن حميد.

الدائرة: وسام نوار - إبراهيم المصرى - خالد وليد - أحمد عادل .

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان - مصطفى بشير.

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن وليد - عبد الرحمن فيصل - عمر ياسين.

الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر سامى.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل - أحمد مؤمن.

صانع اللعب: أحمد خيرى - إسلام حسن - سيف الدرع.

بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين فى حالة عودتهم فى الفترات الدولية وهم: يحيى خالد - محمد ممدوح - كريم هنداوى - على زين - محمد سند - أحمد هشام