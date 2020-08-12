شكرا لقرائتكم تعرف علي الجهاز المعاون لـ محمد صلاح في طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك ،علي الجهاز المعاون له عقب توليه القيادة الفنية لفريق طنطا خلفا الأيمن المزين" الذي رحل عن أبناء السيد البدوي بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري الممتاز فكان آخرها أمام بيراميدز بثلاثية في الجولة الماضية، وجاء من ضمن الأسماء المرشحة في الجهاز المعاون كل من "كريم حسن شحاتة" لشغل منصب مدير الكرة وسعيد عبد العزيز مدرب عام و "تامر عبد الحكيم" مدرب مساعد و "وليد المحروقي" مدرب مساعد آخر.

أكد أيمن المزين، المدير الفني السابق لفريق طنطا، أنه قرر الرحيل عن تدريب أبناء السيد البدوى بعد الوصول إلى مفترق طرق مع النادى، وقال المزين فى تصريحات خاصة، إنه لا يمكنه استكمال مهمته مع الفريق فى ظل تأخر مستحقاتهم المادية، وأنه تقدم باستقالته أكثر من مرة وكان لاعبو الفريق يراجعونه من أجل العدول عن القرار لكن هذا المرة اتخذ القرار بشكل نهائى ووافقت عليه إدارة طنطا.

وأضاف المزين لـ "الخليج 365"، قررت ترك الفرصة لمدرب آخر يساعد الفريق على البقاء في الدوري، ولم أترك طنطا بسبب عروض تلقيتها، ولكنى قررت الرحيل فقط لأن الوضع لم يعد مناسباً لاستكمال المهمة.

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واختتم أيمن المزين تصريحاته قائلا، "لا أفضل العودة مجدداً إلى الدرجة الثانية، وأتمنى استكمال تجربة الدورى الممتاز، ولكن لا يمكن اتخاذ القرار بشكل نهائى حول هذا الأمر فى الوقت الحالى.

وفى سياق متصل، اقترب محمد صلاح، المدير الفنى الأسبق للزمالك، من تولى القيادة الفنية لفريق طنطا بعد إنهاء التعاقد مع أيمن المزين خلال الساعات القليلة الماضية لاستكمال مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية والأداء الضعيف الذى ظهر عليه اللاعبون.

وجاء رحيل أيمن المزين عن فريق طنطا بعد إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضى، ومنح فرصة للإدارة لاختيار جهاز فنى آخر قادر على المنافسة لبقاء طنطا فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة حرس الحدود بالجولة الـ20 فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب يوم 20 من الشهر الجارى، ويحتل فريق طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16 نقطة.