شكرا لقرائتكم 16 رقم من حصاد مؤجلات الدوري .. عبد الله السعيد يسيطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد قطار الدوري الممتاز المصري لاستكمال رحلته رقم 61 بأربع من المواجهات المؤجلة من الجولات 14 و 15 و18 بالإضافة للقاء بيراميدز وطنطا في الجولة التاسعة عشرة بعد توقفه الطويل بسبب وباء كورونا ، ورصدت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة أبرز أرقام هذه المباريات في النقاط التالية: 1- عدد المباريات: 5 مباريات 2- حالات الفوز: 4 (جميعها لأصحاب الأرض) 3- حالات التعادل: 1 4- عدد الأهداف: 11 هدفاً 5- الأشواط: هدف وحيد في الشوط الأول و10 في الثاني 6- أهداف من علامة الجزاء: 2 ( عبد الله السعيد لاعب بيراميدز) 7- ركلات جزاء مهدرة: 1 (إسلام فؤاد لاعب طنطا) Advertisements 8- أهداف الأجانب: 2 ( التونسيين علي معلول من الأهلي وفرجاني ساسي من الزمالك) 9- أهداف البدلاء: 1 (أحمد راشد لاعب الاتحاد السكندري) 10- أهداف عكسية: 1 (عبد الله السنجهاوي لاعب اسوان) 11- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (1 هدف) – لاعبو الوسط (6 أهداف) – المدافعين (4 أهداف). 12- أكبر المسجلين: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (35 سنة). 13- أصغر المسجلين: كريم الطيب لاعب أسوان (21 سنة) 14- بطاقات صفراء: 15 إنذار 15- الكروت الحمراء: لا يوجد 16_ هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) ’ سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب (7 أهداف) ’ وليد سليمان لاعب الأهلي ’ حسام حسن لاعب سموحة (6 أهداف).

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