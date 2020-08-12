شكرا لقرائتكم خالد بيبو: أسعى لإحداث طفرة كبيرة بمنظومة الناشئين في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه يسعى لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمل داخل القطاع خلال الموسم القادم، وقال بيبو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر راديو مصر: "العمل في قطاع الناشئين مسئولية كبيرة، والكابتن فتحي مبروك بذل مجهود كبير في الموسم الماضي، ونتوجه بالشكر للمدربين السابقين الذين عملوا معنا، وسنتعاون مع الجميع مستقبلا لو احتاجوا إلينا".

وأضاف: "سنعمل على تصعيد مواهب جديدة للفريق الأول، وهدفنا تحقيق طفرة كبيرة، لدينا جميع لاعبين مميزين في جميع الفرق، ولن أرشح أي لاعبين في الوقت الحالي، سنعمل في البداية مع الناشئين بشكل جيد".

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وواصل:" نجحنا في التعاقد مع الخبير التشيكي ميشال بيروكيتش، هو شخصية قوية ومميز للغاية، واستطعنا التعاقد مع مدربين مميزين مثل ياسر رضوان وشريف عبدالفضيل ومحمد شرف وسيد غريب بالإضافة للكابتن عمرو أنور" ، و نعقد حاليا اجتماعات بين المدرب التشيكي وباقي العاملين في القطاع للتحضير للموسم القادم".

كما أكد بيبو أن رحيله عن لجنة التخطيط، بسبب المهام الجديدة التي تم تكليفها بها، وعمله الجديد الذي يتطلب منه التواجد بشكل دائم لمتابعة العمل في قطاع الناشئين، وقال: "الآن أصبح لدي مهام جديدة، وقطاع الناشئين يحتاج جهد كبير، وأتمنى النجاح فيه" ، و سيكون هناك تواصل بين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ، والخبير التشيكي ميشال بروكيتش، وأنا بصفتي رئيسا للقطاع، من أجل إمداد النادي بمواهب قوية في الفريق الأول".

واخنتم خالد بيبو تصريحاته قائلا ً :"الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، الفريق لديه جهاز فني وإداري قوي ومجموعة لاعبين مميزين، البطولة الإفريقية مهمة للغاية للجيل الحالي وللجهاز الفني في ظل الموسم الحالي".