كارتيرون يستقر على عودة ساسي لمركزه بمواجهة الزمالك ضد المقاصة بالدوري

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جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الزمالك، على عودة التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لمجاورة طارق حامد زميله بخط الوسط فى المباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز، بعدما شارك ساسى فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى، فى مركز صانع الألعاب، التى أقيمت يوم الإثنين الماضى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وسجل هدف الزمالك فرجانى ساسى بينما أحرز هدف التعادل لزعيم الثغر لاعبه أحمد راشد فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فى المباراة.
ويأتى قرار الفرنسى باتريس كارتيرون بعودة فرجانى ساسى فى المباراة المقبلة لقيادة خط الوسط مع طارق حامد فى إطار رغبة المدرب الفرنسى فى إعادة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لقيادة الخط الأمامى خلف مصطفى محمد مهاجم الفريق مع المفاضلة بين أحمد زيزو وإسلام جابر للبدء بأحدهما فى اللقاء بجوار بن شرقى وأوناجم.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.
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